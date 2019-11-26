【矚目新股】阿里輪交投熾熱 個別已變全街貨
2019年11月26日 10:41
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17隻阿里巴巴(09988)相關認購證(Call輪)周二與正股同步上市，市場反應熱烈。市場上整體阿里輪的合計成交額已超過1.5億港元。
法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，該行一隻行使價195.88港元的阿里Call輪，錄顯著資金流入，上市首日早上已賣晒，街貨量達到100%，成交額超過2,500萬元，投資者需求很大。
她續指，這批阿里輪的引伸波幅大概介乎36%至42%，投資者偏好揀選輕微價外的條款，令這類條款的窩輪的成交和街貨較高。至於部分投資者揀選相對價外的條款，取其輪價較小；而揀選價內條款則相信是作較中線持有。
瑞萬通博有兩隻阿里輪的成交額分別已超過3,000萬元，行使價分別為208元和197.8元。該行上市產品銷售部主管翁世權表示，阿里輪首日買賣非常熱烈，超越美團點評(03690)和小米集團(01810)上市時。
由於市場反應熱烈，他提醒投資者買賣時要留意發行商的買賣開價，如果因街貨升至100%發行商未能開價，要提防輪價被搶貴後高位追入。
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