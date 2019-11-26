【大行報告】三大行齊調升中國燃氣目標價
2019年11月26日 10:50
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中國燃氣(00384)截至本年9月底止半年純利49.09億港元，按年增16.18%。高盛指出，較該行預期高出3%，主因城市燃氣管道網建設的接駁費用收入勝預期，且其正採取多項關鍵戰略措施，包括每年有10至20個潛在併購目標，以繼續推動強勁的銷量和收益增長。
該行表示，天然氣銷量增長放緩至15.4%，但其仍能維持2020及2021財年年複合增長率25%的指引，將該公司2020年至2022年度每股盈利預測上調1%至3%，目標價調升至37元，維持「買入」評級。
另外，美銀發表報告上調其2020及2021財年的每股盈利預測分別39%及11%，目標價由17.8元升至20.8元，評級則維持「跑輸大市」。
花旗調升中國燃氣目標價至38元，評級「買入」。
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