【大行報告】三大行齊調升中國燃氣目標價

該行表示，天然氣銷量增長放緩至15.4%，但其仍能維持2020及2021財年年複合增長率25%的指引，將該公司2020年至2022年度每股盈利預測上調1%至3%，目標價調升至37元，維持「買入」評級。

另外，美銀發表報告上調其2020及2021財年的每股盈利預測分別39%及11%，目標價由17.8元升至20.8元，評級則維持「跑輸大市」。

花旗調升中國燃氣目標價至38元，評級「買入」。

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