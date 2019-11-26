【即市分析】內房股整裝待發　呢隻股諗得過…

萬科早前公布，今年首三季實現營業收入2,239.1億元人民幣(下同)，按年升28.4%；實現歸屬於上市公司股東的純利182.4億元，增長30.4%。當中第三季收入845.94億元人民幣(下同)，反映今年業務持續改善。

摩通估計，內房市場明年將延續今年走勢，即交投及售價保持平穩，此為內地政府所樂見。更預期未來10年，內房市場規模維持穩定，基於行業增長放緩，再投資下滑，料發展商會減少槓桿及增派息，低質的房企會被市場重估估值。

該行續指，目前內房行業估值繼續吸引，未來三年盈利複合增長率雖放緩至17%，但未來12個月預測市盈率僅6倍、股息回報7厘，料大部分宏觀經濟風險已反映，有重估機會，萬科屬內房股首選，投資評級為「增持」，目標價升至41元，以昨日收市價30.15元計，上望空間約36%。

再睇走勢，萬科昨配合成交大升，MACD現牛叉且擴闊，14日RSI升至66，後市動力向好。該行經過兩日急升，短線31.5元見阻力，若衝突該阻力，中線上望34元，跌穿28.4元止蝕。

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