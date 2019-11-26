港元拆息︰1個月期回升至1.99厘
2019年11月26日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.59厘；1星期升上2.03厘；與樓按相關的1個月升至1.99厘，終止七連跌；3個月期則降至2.32厘。
26/11/2019
隔夜 1.59536厘
1星期 2.03786厘
2星期 1.97571厘
1個月 1.99232厘
2個月 2.31750厘
3個月 2.32036厘
6個月 2.32286厘
12個月 2.35357厘
25/11/2019
隔夜 1.54655厘
1星期 1.85054厘
2星期 1.90518厘
1個月 1.96714厘
2個月 2.34089厘
3個月 2.34554厘
6個月 2.34571厘
12個月 2.37500厘
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