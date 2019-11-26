港元拆息︰1個月期回升至1.99厘

2019年11月26日 11:23
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.59厘；1星期升上2.03厘；與樓按相關的1個月升至1.99厘，終止七連跌；3個月期則降至2.32厘。
    26/11/2019
    隔夜 1.59536厘
    1星期 2.03786厘
    2星期 1.97571厘
    1個月 1.99232厘
    2個月 2.31750厘
    3個月 2.32036厘
    6個月 2.32286厘
    12個月 2.35357厘
    25/11/2019
    隔夜 1.54655厘
    1星期 1.85054厘
    2星期 1.90518厘
    1個月 1.96714厘
    2個月 2.34089厘
    3個月 2.34554厘
    6個月 2.34571厘
    12個月 2.37500厘
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