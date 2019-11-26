【專家點評】歐元中線有望回升

上周五美國公布的11月製造業採購經理指數(PMI)初值升至52.2，而美國密歇根大學11月消費者信心指數終值升至96.8，兩項指數均高於市場預期，顯示美國經濟仍然穩健，美匯指數上升至98.268。

歐元區11月製造業採購經理指數(PMI)初值為46.6，雖然已有改善，但仍連續10個月處於收縮區域。歐元區11月服務業PMI初值意外創10個月低，由10月的52.2，回落至51.5，差於市場預期。經濟數據疲弱，拖累歐元兌美元下跌至1.1022。

歐洲央行新任總裁拉加德上周五表示，如果歐元區希望應對全球貿易格局的不確定性，需要強化內需，其中包括採取擴大公共投資手段。拉加德稱，若有其他支持經濟增長的政策相助，貨幣政策可以更快實現目標且副作用也更少。市場認為歐元區經濟於短期內改善的希望渺茫，但如果歐元區明年能夠強化內需支撐經濟，中期便可刺激需求和經濟增長，歐元兌美元或可望回升，上試1.14水平。

中信銀行(國際)

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