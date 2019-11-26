全球經貿戰：內地採購飆！美國要求出口商報告豬隻銷情
2019年11月26日 11:31
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(美聯社圖片)
中國是最大的豬肉消費國，而在內地非洲豬瘟疫情爆發以來，對豬肉需求大幅上升。外電報道，美國農業部發布新規，要求出口商須進一步公布整隻豬及牛的銷售，而不是此前要求的不同部分銷售情況，即時生效，以便當局和貿易商深入掌握中國激增的豬肉採購量，及全球肉類市場動向。
事實上，近年非洲豬瘟令中國豬肉價格急速飆升，並創下歷史新高，不少地區出現限時、限量、限價供應的情況。即使被中國列為報復關稅的項目之一，美國肉商還是願意為了高昂賣價而出口。由於中國為填補供應缺口，積極尋求替代肉品，這亦會推升牛肉和雞肉的進口量。
分析指出，中國肉類加工企業需要整頭豬隻，目前中國正從萬洲國際(00288)及其旗下、全球規模最大生豬生產商及豬肉供應商美國史密斯菲爾德食品公司(Smithfield)購買美國豬隻。史密斯菲爾德食品甚至對美國維珍尼亞州的一家加工廠進行改造，將豬隻一分為三裝箱出口至中國。
美國從6月起向中國出口豬隻，根據美國農業部數據，截至9月底止，總付運量達78,390噸，遠超過2017年未爆發豬瘟時的676噸，增長約115倍。
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