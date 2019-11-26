【專家樓評】劉嘉輝：失業率升　私樓租金恐受壓

回顧10月份的租務市場，10月份單月私樓租金錄得約1%跌幅。而觀乎過去3個月(即8月、9月及10月份)之租金表現，據美聯「租金走勢圖」顯示，過去3個月私樓租金持續向下，累積跌幅約2%。筆者認為，情況屬正常現象，主要由於近月已正式踏入租務淡季，故此租金出現回落，不過回落幅度相對輕微，僅約2%水平。

事實上，今年至今的私樓租金仍錄得約1.6%升幅，儘管租務淡季展開，租金出現回落，惟預期回落幅度不會太大，主因本港住屋需求仍然殷切。惟值得注意的是，近期失業率有所上揚，倘若失業率持續上升，料對租金帶來一定壓力，一旦經濟情況未如理想，或會出現退租、甚至轉租其他平價單位的情況，將直接對租金構成壓力。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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