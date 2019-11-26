【專家點評】新地走勢轉佳上試123元
2019年11月26日 12:00
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就算有「通烏門」事件，仍可輕易揮走障礙，但並不表示往後一條直路。上周特朗普在中美貿談中，再度表現變臉。紐約前市長彭博，宣布參加民主黨總統初選。強勁對手出現，特朗普周末又急忙用貿談百搭牌。美股料繼續做好。周四將是感恩節，金融市場休市。
英國將於下月12日舉行大選，政治鬧劇不斷重播又重播。有調查估計，執政保守黨有機會在大選取得更多議席。雖然全球消費情緒審慎，但卻無阻高級奢侈品商──路易威登集團母公司加碼收購珠寶商蒂芙尼Tiffany，新收購價為163億美元。在10月中，初提價為每股120美元收購，現提價135美元。歐洲股市牛皮。
今天為本周的超級星期二，因MSCI指數納入Ａ股因子比重提升，將於明日正式生效。再加上巨霸阿里巴巴(09988)正式掛牌。香港區選塵埃落定，剔除內在政治市影響下，恒指昨日(周一)裂口高開，一口氣收復多條移動平均線，對上裂口和250天線巧合位於27,500水平。
區選完結，展望民生納入正軌。聖誕臨近，消費者慢慢地放鬆心情，消費一番。新地(00016)旗下售樓項目銷情不俗，消費氣氛回暖下，有利商場人流。技術走勢轉好，底部拾級而上，慢慢向上而行。估值吸引，股息率逾4厘，建議吸納，目標123.8元，跌穿107元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有新地)
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