【專家點評】新地走勢轉佳上試123元

就算有「通烏門」事件，仍可輕易揮走障礙，但並不表示往後一條直路。上周特朗普在中美貿談中，再度表現變臉。紐約前市長彭博，宣布參加民主黨總統初選。強勁對手出現，特朗普周末又急忙用貿談百搭牌。美股料繼續做好。周四將是感恩節，金融市場休市。

英國將於下月12日舉行大選，政治鬧劇不斷重播又重播。有調查估計，執政保守黨有機會在大選取得更多議席。雖然全球消費情緒審慎，但卻無阻高級奢侈品商──路易威登集團母公司加碼收購珠寶商蒂芙尼Tiffany，新收購價為163億美元。在10月中，初提價為每股120美元收購，現提價135美元。歐洲股市牛皮。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有新地)

－－－－－－