【午市重點睇】美匯回軟　人民幣靠穩

●中美高級別磋商雙方牽頭人通話，美匯指數跌至98.29，港匯反覆企7.8269，離岸人民幣(CNH)高見7.0179，其後回順至7.026水平，日圓兌美元處109關水平，歐元升上1.1016，英鎊回落至1.2897。布油處63.64美元，紐油見57.96美元。金價報1,454美元。道指期貨上升。

-順風清潔能源售太陽能電站紓財困，復牌曾飆4成。

-【大行報告】歐舒丹獲上調目標，股價曾漲近13%。

●【矚目新股】

-麥嘉嘉指阿里可作中線部署。

-陳政深指阿里中線目標200元。

●【即市分析】

●【專家點評】

●A股快報：滬綜指半日跌0.09點，報2,906點。

●亞洲股市：日股曾漲逾300點，韓澳股向好。

●美國上周大豆出口裝運量達兩年高，七成運往中國。

●傳富國銀行裁撤香港3人信貸研究團隊。

●人民幣兌每美元中間價為7.0344，較上日上調53點子，結束四連跌。

-人行不進行逆回購操作，當日實現淨回籠1,200億元人民幣。

●港元拆息︰1個月期回升至1.99厘。

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