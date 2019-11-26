【午市重點睇】美匯回軟 人民幣靠穩
2019年11月26日 12:04
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●中美高級別磋商雙方牽頭人通話，美匯指數跌至98.29，港匯反覆企7.8269，離岸人民幣(CNH)高見7.0179，其後回順至7.026水平，日圓兌美元處109關水平，歐元升上1.1016，英鎊回落至1.2897。布油處63.64美元，紐油見57.96美元。金價報1,454美元。道指期貨上升。
●恒生指數半日跌26點或0.1%，報26,966點。阿里巴巴中午收報188.1元，較招股價176元高6.8%。https://bit.ly/2OiKAr6
-順風清潔能源售太陽能電站紓財困，復牌曾飆4成。
-【大行報告】歐舒丹獲上調目標，股價曾漲近13%。
●【矚目新股】
-阿里巴巴掛牌，開市報187元，每手帳賺1,100元。 https://bit.ly/2DflcfF
-阿里上市守衛森嚴，史無前例設安檢。 https://bit.ly/33loaK7
-麥嘉嘉指阿里可作中線部署。
-陳政深指阿里中線目標200元。
●港股格局：陳炳強料反彈空間有限。 https://bit.ly/33lDfLJ
●【即市分析】
-阿里登場，科技股能跟炒嗎？ https://bit.ly/2pQLj9z
-港股仍具上升空間？ https://bit.ly/2OhtCcu
-內房股整裝待發，呢隻股諗得過… https://bit.ly/2QMrdIC
●【專家點評】
-碧桂園績佳值博？ https://bit.ly/2KTxK06
-歐元中線有望回升。 https://bit.ly/2KTrmWJ
●A股快報：滬綜指半日跌0.09點，報2,906點。
●亞洲股市：日股曾漲逾300點，韓澳股向好。
●美國聯儲局主席鮑威爾：美國經濟有增長空間，暗示短期不加息。 https://bit.ly/2QRiSU7
●美國上周大豆出口裝運量達兩年高，七成運往中國。
●傳富國銀行裁撤香港3人信貸研究團隊。
●人民幣兌每美元中間價為7.0344，較上日上調53點子，結束四連跌。
-人行不進行逆回購操作，當日實現淨回籠1,200億元人民幣。
●【股民熱話】要做股壇長勝將軍，得一個可靠途徑… https://bit.ly/2qB3noF
●港元拆息︰1個月期回升至1.99厘。
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