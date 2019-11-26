龔成　投資新手的問與答…

有零投資經驗，無買過股票的80後，查詢了一系列新手問題，大家又有沒有類似的疑問？

以下是筆者與新手的對答：

問：月供收息股還是增值股好呢？

答：對新手來說，月供股票較好的，特別在股市已上升了不少的前提下。月供可以將買入價平均，有助分散風險的。

問：收息股是否代表股價不會有太大的上升空間？

答：一般來說都是，但當然無絕對。例如房地產信託基金(REITs)，之前的股息已不錯，但由於租金上升，令股價同股息都有上升，所以近幾年的回報不錯。因此，我們會從業務方面分析的。

問：現在股市是否已到狂熱期不應月供還是可入市呢？

答：以目前的市況，月供仍可以，但不是每月將所有資金月供，要儲現金。

問：請問有無一些收息股可有10%的回報？

答：較少。如果股息太高，可能當中有問題。現時收息股約5%，有些較高息有6%至8%。

問：因資金不多，開頭想滾大資產是否一定買收息股？

答：初期想滾大，應投資增值股，潛力股(要有一定的經驗)，應先將資金滾大，之後才收息，策略上會較好。

問：每月可以月供5千元，請問供幾多隻股好？

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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