【餐飲寒冬】大家樂半年純利跌34%

於業績中指出，集團於2019/2020年度首6個月面對重重挑戰。集團香港速食餐飲及休閒餐飲業務受市場疲弱氣氛影響，收入增長受阻。為維持銷售和市場份額，集團推出更多超值套餐和促銷，令利潤率短期內受到影響。

另一方面，包括人工成本和租金開支在內的經營成本持續上升，導致回顧期內利潤下跌。為克服短期障礙，集團正致力採取多項措施控制成本及提高生產力，從而保障利潤率。儘管有關措施需要時間才能收效，集團有信心能回復可持續增長。

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