英皇國際：已為個別商戶作租金寬減　料全年樓價整體平穩

該公司周一(25日)公布截至今年9月底止中期業績，總收入收入12.38億元，按年跌19.4%。其中租金收入5.13億元，按年跌13.1%。

楊續指，零售租戶的負擔能力受損，業主亦受到減租的壓力，從而削弱發展商從零售物業獲得的租金收入。不過，租金收入下跌，主要因為公司於期內出售物業，以及位處北京的租客有所整合。因為社會衝突而作出租金下調之佔比較少。

另他表示，企業普遍延遲進行搬遷或擴張，核心商業區的辦公室租金在未來幾個季度很可能會下降，目前無出現棄租情況。

問及在港酒店業務表現，楊指，由於並非以五星級酒店作定位，因此在經濟環境轉差時，旗下酒店的抗跌能力較高。他並透露，期內酒店房價向下調整約25%，入住率亦相繼下調約25%。

至於英皇國際執董張炳強表示，年初的樓市升幅被下半年的跌幅所抵銷，預期今年全年樓價整體平穩，對於明年樓價走勢持審慎樂觀態度。他較看好中小型住宅樓盤物業。

張氏續指，香港豪華住宅供應不多，頂級賣家為數不少，近月旗下樓盤亦錄成交且價錢理想，認為豪宅市場具長線優勢。

物業發展業務方面，他表示公司積極增添土地儲備，投地步伐並無放緩，只是公司傾向於私人市場收購物業重建，指較符合公司發展策略。

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