【專家樓評】李志成：失業率上升　樓市失支持？

政府日前公布8至10月失業率上升0.2個百分點至3.1%，引起市場憂慮，究竟情況是否如此嚴峻？

雖然最新失業率3.1%為兩年高位，但仍處於接近全民就業的低位，距離2003年沙士後失業率達8.7%歷史高位仍差一大截，預計暫時對樓價影響不大，今年全年樓價仍有望錄輕微升幅。當然，社會事件持續，令不少人消費意欲減低，加上交通受阻，零售餐飲業自然首當其衝，未來不排除失業率會進一步上升，但現階段就業市場數字未至於太差。

11月樓股市場風起雲湧，月初受惠按保放寬，一二手市場立即回勇，不過月中本地社會運動開始加劇，交通受影響，阻礙買家睇樓活動，而部分發展商亦放慢推盤步伐，相信短期交投有機會回軟。

未來樓市走勢仍有待觀察，中美貿易戰在達成協議「臨門一腳」再現變數，兩國關係再趨緊張，能否停火仍要看多個因素，市場氣氛趨向審慎。

不過整體而言，香港經濟基礎穩健，本港銀行存款處於相當充裕水平，加上低息環境持續，相對其他投資工具，投資「磚頭」有比較穩定回報，對本港樓市仍有支持。

香港置業行政總裁 李志成

－－－－－－