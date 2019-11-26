貝萊德：看好內房高收益債券

貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達預期，2020年投資回報溫和，全球增長、企業盈利及消費前景轉趨黯淡，中美貿易戰及美國總統大選仍然是全球金融市場主要不明朗因素，建議投資者以保障資本及收益為優先，偏重優質資產，加強投資組合抗禦力。

貝萊德亞洲信貸團隊主管賽思稱，公司增持中國國企債券，預期具策略重要性的國企將出現整固，將有利於此類債券的基本因素，而保險及資產管理公司對債券的需求強勁，在市場缺乏供應下，為國企債券提供技術支持。他又看好內房高收益債券，預期大部分離岸債券發行人的資產質素較佳，違約率亦較低，加上新債發行量預期減少，因此房企債券表現穩定。

貝萊德環球新興市場股票團隊主管施安祖表示，內地企業及消費行業槓桿比率偏高，同時吸取2015至2016年經濟放緩及通縮憂慮的經驗，他們預期內地明年推出大規模財政刺激措施的機會不大。所以偏好必需性板塊，例如內地電訊股，多於非必需性板塊，例如內需及科技股。他亦觀察到，愈來愈多投資者追入高息股票。

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