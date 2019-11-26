【高盛推介】小米績前部署熱門條款購證
2019年11月26日 13:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團於周三(27日)公布業績，股價周二(26日)做好。有市場研究機構發表報告指，小米在歐洲市第三季手機出貨上升73%，市佔率超過10%。
小米認購證近日持續見資金流入。現時市場上成交最活躍的小米認購證行使價於9.1元附近、明年7月到期，屬中長期貼價證，是合適市況的條款，投資者如計劃部署這個熱門條款的認購證，可留意當中槓桿最高的購證(21057)，行使價9.09元，2020年7月24日到期，實際槓桿5.6倍。
年期較短、槓桿較高的則可留意中期貼價小米購證(13278)，行使價8.89元，2020年2月25日到期，實際槓桿8.5倍，行使價8.6至9.9元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。
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