【矚目新股】麥格理料短期阿里股價由資金流推動
2019年11月26日 13:20
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阿里巴巴周二(26日)在香港主板掛牌。
阿里巴巴(09988)周二(26日)在主板掛牌，麥格理表示，將可擴大機構投資者買賣阿里的資金池，總體可改善流動性，估計其短期股價將由資金流所推動。
該行估計，阿里在明年內地互聯網企業中可跑贏同業，收入料按年增長29%，相信其非通用會計準則經營溢利可按年升25%，其藉生態系統可提升用戶及服務水平。
麥格理認為，市場過度重視其電商核心平台收入轉換率增長，而非整體前景，若阿里股價出現調整，將創造良好的買入機會。
該行預料，阿里在2019年至2022年純利預測各為802億、1,412億、1,297億及1,705億元人民幣(下同)，估計期內經調整純利預測分別為934億、1,349億、1,694億及2,102億元，每股經調整盈利預測各為35.62元、51.13元、63.97元及79.04元，按年各增11.7%、43.6%、25.1%及23.6%。
麥格理首予阿里在美掛牌的ADS目標價231美元(相當於香港上市每股226港元)，評級「跑贏大市」。
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