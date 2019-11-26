【瑞通推介】阿里巴巴上市股輪齊發　購證受捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美就簽署首階段貿易協議互釋善意，道指隔晚收報28,066點，升190點或0.68%，再創收市新高。

恒指周一(25日)最多升519點，收市報26,993點，升397點或1.5%，一舉收復多條移動平均線。周二(26日)早段曾升逾200點，重上27,200點，其後升幅收窄並倒跌。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,100萬元，反映投資者預期大市升勢將盡。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

友邦保險周一撐起大市，收升3.6%重返80元之上，收復10天、20天和100天線。集團明年6月換帥，新CEO人選來自平保管理層，被市場看好有助友邦進一步拓展內地市場業務。友邦周二早段曾升至80.7元，部分回補本月初遺下的上升裂口，但其後倒跌。股份技術上出現雙底形態，量度升幅參考83元水平。周一有近900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾290萬元淨流入。

阿里巴巴周二在港第二上市，高開在187元水平後逐步試頂，最高見189.5元，較每股定價176元高逾7%。美股阿里隔晚收報190.45美元，以1份ADS等於8股香港上市股份計，折合每股逾185港元。阿里在港集資淨額875.57億元，認購一手中籤率80%，認購五手穩中一手。

國際油價隔晚靠穩，中國海洋石油周一微升0.5%收市，12元以及10天線得而復失，周二早段靠穩，於12元水平徘徊，暫連升3日。周一有45萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有2萬元淨流入。

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