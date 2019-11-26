樓價UPDATES：細價盤受捧　牽晴間月內錄6宗成交

細價屋苑本月仍不乏買家承接，粉嶺牽晴間11月至今累錄6宗個案，屋苑現時有42個放盤，叫價由538萬元起。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●市場觀望氣氛濃厚，買家未敢輕易入市，而灣仔囍滙近日罕有錄得投資者入市個案。該單位為1座中層H室一房戶，實用面積450方呎，向西及望城市景，以1,298萬元易手，實用呎價28,844元，買家計劃購入作收租之用。原業主於2013年12月以975萬元入市，持貨6年帳面獲利323萬元。

●西灣河嘉亨灣5座中層A室，實用面積685方呎，間隔為三房包括套房，向北及享全海景。業主叫價1,680萬元，由於見近期示威情況未解決，最終減100萬元，以1,580萬元沽出，實用呎價23,066元。

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九龍區

●將軍澳東港城本月暫錄約2宗買賣，較上月同期約12宗跌逾83%。項目5座中層F室，實用面積466方呎，屬兩房間隔，獲同區上車買家以732萬元購入，實用呎價約15,708元。

●紅磡海逸豪園18座高層G室，實用面積592方呎，採兩房連儲物室間隔，外望享內園景觀。單位原開價1,200萬元放售，經議價後減價72萬元或約6%，獲買家以1,128萬元承接作自用，實用呎價19,054元。屋苑本月至今累錄15宗成交，平均實用呎價約21,000元，現時約有227個放盤，叫價由810萬元起。

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新界區

●牽晴間6座高層F室，實用面積570方呎，以三房包括一套房設計，望開揚山景，以768萬元沽出，實用呎價13,474元。原業主於2012年4月以約378萬元入市，單位7年升值約1倍。

●粉嶺居屋景盛苑B座中層8室，實用面積546方呎，以兩房間隔，景觀開揚。業主原開價430萬元，經議價後減價約14萬元或3.3%，於未補價第二市場以416萬元沽出，實用呎價約7,619元。買家喜愛單位間隔，有感屋苑交通方便，所以決定購入。

●西貢西沙小築單號屋，實用面積1,502方呎，採三房包括套房及連工人房間隔，另設391方呎花園，連同雙車位以2,100萬元成交，實用呎價13,981元。新買家為外區換樓人士，鍾情區內環境平靜，因此決定入市。原業主早於1985年以85.7萬元買入上址，持貨34年升值23.5倍。

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