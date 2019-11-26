【專家點評】A股勢受惠製造業回穩

中美能否簽訂首階段貿易協議，繼續影響市況。何時簽訂確實難以預測，我們暫時仍然相信除非再有更大更壞的貿易戰新消息，否則環球製造業及貿易活動有望回穩，當然我們不是認為經濟增長將大幅反彈，但至少能挽回對經濟保持擴張的部分信心。

花旗建議，調高資產配置當中的環球股票比重至偏高，此消彼長下，可略為調低債券及現金比重。我們預計，周期性行業利潤可能反彈，將美國及環球股票明年每股盈利增長預測，由原本的4%升至7%。未來12個月，投資環球股票回報率有望達到6%至8%，與我們之前預測相若，因為今年環球股市已錄得不俗升幅。

如果最終能解決貿易糾紛，受製造業主導的市場，例如德國及中國股市，料反彈幅度將更大，周期性行業例如工業、原材料、金融及非必需消費品行業股份表現亦然。不過政治風險持續及今年股市已顯著反彈，明年股票策略上，選擇優質派息具增長股份，仍然有較高機會跑贏大市。

如果工業活動回穩，配合中美達成貿易協議的話，將鞏固經濟增長預期，長年期政府債券孳息率將回升。目前環球債息遠低於過往非經濟衰退時水平，我們估計明年初美國10年期債息或重上2厘以上。日本及歐元區債息陷入負數，估值繼續面臨較大風險。

歐元區經濟增長預期仍非常低，歐洲央行可能在2020年全年維持低利率在負0.5厘。自8月開始，10年期歐洲政府債券價格累跌3%。我們建議進一步調低歐元區主權債配置比重，因為債息已跌至負數，當市場利率走高，幾乎不能提供任何防守作用。

要留意我們對股票策略及債息看法，始終取決於中美貿易摩擦變化，投資者仍有需要保留足夠配置在優質債券及黃金。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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