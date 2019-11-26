新股專輯：啓明醫療入場費16666元　引入5名基礎投資者

據銷售文件，是次發售7,853.75萬股H股，集資最多25.91億元；所得資金將用於核心產品、其他在研產品、收購Keystone代價、內部研究或收購資金，以及一般企業用途。

該公司是次引入5名基礎投資者共認購1.3億美元(約10.14億港元)等值股份。高瓴資本認購5,000萬美元；新加坡政府投資公司GIC認購3,000萬美元；香港投資管理公司Aspex Management及鼎暉投資(Cephei Fund)各認購2,000萬美元；中國守正基金管理認購1,000萬美元，設6個月禁售期。

啓明醫療器械為中國經導管心臟瓣膜醫療器械企業，旗下自主研發產品VenusA-Valve，為首個獲中國藥品監督管理局批准在中國上市的導管主動脈瓣置換術產品，已於2017年8月推出市面。

公司截至今年5月底止首5個月收入8,620.6萬元人民幣(下同)，按年增近1.25倍，主要來自銷售VenusA-Valve；期內虧損達1.38億元，虧損幅度擴大逾1.73倍。

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