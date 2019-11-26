新股專輯：辰林教育明日招股　一手入場費7110元

是次發售2.5億股新股，其中10%公開發售，集資額規模介乎5.5億至8.8億元，所得資金約35%用於興建、翻新及提升大學的設施及基礎建設；30%用於償還銀行貸款；25%用於收購民辦高等教育機構或民辦職業學校；10%用作一般營運資金。

該公司引入5名基礎投資者共認購2.06億美元(約16.07億港元)等值股份，相當於以中間價2.86元計，集資規模的28.8%，設有6個月禁售期。

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