新股專輯：辰林教育明日招股 一手入場費7110元
2019年11月26日 14:32
東網電視更多新聞短片
中國民辦高等教育商辰林教育(01593)周二(26日)起路演，周三(27日)至12月2日公開招股，每股招股價介乎2.2至3.52港元，一手2,000股入場費7,110.94元，預期12月13日掛牌。
是次發售2.5億股新股，其中10%公開發售，集資額規模介乎5.5億至8.8億元，所得資金約35%用於興建、翻新及提升大學的設施及基礎建設；30%用於償還銀行貸款；25%用於收購民辦高等教育機構或民辦職業學校；10%用作一般營運資金。
該公司引入5名基礎投資者共認購2.06億美元(約16.07億港元)等值股份，相當於以中間價2.86元計，集資規模的28.8%，設有6個月禁售期。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。