景順：料美國至2021年不減息　人行政策成焦點

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，今年到目前為止，投資者的注意力主要集中在美國聯儲局3次減息。在寬鬆貨幣政策的支持下，美國的風險資產回報率飆升，而鑑於對全球經濟衰退的憂慮和地緣政治的不確定性，大多數固定收益產品的收益率則顯著下跌。而中美之間亦可能即將達成「小規模」的貿易協議。

聯儲局表示目前將暫停減息，趙預期，直到2021年也不會有任何減息行動。現在市場的焦點都落在人民銀行的政策上。

他提到，隨着內地經濟持續放緩，北京最近進一步放寬貨幣政策，包括近日下調中期借貸便利(MLF)和7天期逆回購操作利率，以及在11月15日通過中期借貸便利注入2,000億元人民幣。

人行在第三季的貨幣政策報告中指出「經濟增長下行壓力一直在增加」，儘管人行愈來愈擔心通脹預期上升，但它仍需要「加大其逆周期調整」。他認為，通脹憂慮是人行最關心的議題，也是市場沒有看到更積極寬鬆政策的原因。通脹應在2020年第一季和第二季見頂，通脹率將由於食品成本和更大財政赤字而上升至5%左右。

除了放寬貨幣政策，趙預計中央將推出更多財政刺激措施，包括增加地方政府的特殊債券，以促進基礎設施投資的增長。展望未來，市場應該看到更多財政刺激措施，而不是貨幣刺激措施。對於投資者而言，這是一個正面的信號，顯示中央正在採取先發制人的措施，以貨幣和財政政策來應對經濟下行的挑戰。

國家統計局最近將2018年名義本地生產總值(GDP)上調1.9萬億人民幣，趙認為是一項十分重要的舉措，因為此修訂可以使中央將增長目標定在6%以下，同時仍然兌現它在2020年使實際本地生產總值從2010年翻一倍的承諾。該行預計2020年中國GDP增長將低於並非常接近6%。他認為，中央很快會宣布將2020年GDP目標調整為約6%。

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