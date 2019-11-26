買內銀留意！人行：全國13%金融機構處於「高風險」

外國傳媒報道，中國銀行業顯現受壓迹象，在4,379家銀行業金融機構中，約有13%被人民銀行(即中國央行)視為「高風險」機構。

人民銀行周一(25日)晚上公布2019中國金融穩定報告顯示，586家銀行和其他融資公司，主要集中在農村中小金融機構，被認為存在高風險，即大約佔整體約13%。回看去年的首次檢視報告發現，大約有10%的機構被認為是高風險。

事實上，在今年5月，有銀行被接管，導致債權人蒙受損失後，中國小型銀行的健康狀況日益引起關注，尤其是中國經濟增速放緩至近30年以來最慢，貿易戰令企業受到傷害。

人民銀行在2019年上半年，亦對30家大中型商業銀行進行了壓力測試。假設中國經濟增長放緩至5.3%，在30家大中型商業銀行中，有9家未通過測試，資本充足率從14.43%降至13.47%。若假設經濟增長大幅放緩至4.15%，30家大中型銀行中，有17家沒有通過測試。

若對1,171家銀行進行壓力測試顯示，在經濟增長5.3%及4.15%情景下，分別有90家及159家未通過測試。按資產計算，這1,171家銀行佔內地銀行業比重近四分之三。

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