買內房留意！保高樓價定保實體經濟？內地揀...

外國傳媒報道，由於內地經濟增長放緩，中央政府需要取捨，就是要保住高樓價，還是保住實體經濟？若選擇樓價，實體經濟必然長期低迷；若選擇實體經濟，就必須遏止不斷上升的樓價，將樓市由「離地」回歸至「貼地」。

若選擇樓價，經濟增長可以獲得較高水平的支持；若選擇實體經濟，則經濟增長繼續放緩的機會大增，因當中缺少了「泡沫」。

報道指出，今年7月中央最終選擇先保住實體經濟，換言之，不會再依賴樓市來拉動經濟增長。原因在於實體經濟向好，除了可解決大量的就業問題外，還能避免因大量失業而造成的嚴重社會問題。

再者，目前內地需要的所有中高端商品都靠進口，若沒有實體經濟支持，沒有高端科技領域的「硬實力」，內地將陷入處處受制於人的困境。

更重要的是，只有實體經濟繁榮起來，資金才會流入相關領域，樓市才能逐步降溫。

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