【市後重點睇】英鎊偏軟 道期微升12點
2019年11月26日 16:12
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(美聯社圖片)
美匯指數98.3上落，港匯處7.8274，離岸人民幣(CNH)回落至7.03水平，日圓兌美元回升至108.9，歐元報1.1014，英鎊續軟，報1.2876。布油處63.6美元，紐油報57.91美元。金價報1,455美元。道指期貨升12點。
●市後關注點
-21:30 美國10月商品貿易赤字
-22:00 美國9月標普Case-Shille廿大城市樓價指數
-23:00 美國10月新屋銷售；美國11月消費信心指數
●恒生指數收市跌79點或0.29%，報26,913點，成交金額1,330.48億元。阿里巴巴首日上市，收報187.6元，較招股價176元高6.59%；每手100股帳面賺1,160元。https://bit.ly/2OiKAr6
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●亞洲股市：日股收漲0.3%，連升3日。
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●安踏研售健身器材品牌Precor，料涉5億美元。
●貝萊德：看好內房高收益債券。
●新股專輯：
-農夫山泉否認明年赴港上市傳聞。
-啓明醫療入場費16,666元，引入5名基礎投資者。
-辰林教育明日招股，一手入場費7,110元。
●修例風波：業主態度軟化，上環地舖大劈880萬沽。
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●新盤部署：
-啟德嘉峯匯最快明日開價。
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●新地古洞南地皮申建37座洋房。
●景順：料美國至2021年不減息，人行政策成焦點。
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