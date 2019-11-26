歐股開市受壓　金巴斯挫逾5%

中國貿易代表再通電話，但消息無助歐股向好，當中英國富時100指數報7,388點，跌7點或0.11%；德國DAX指數報13,239點，跌7點或0.06%；法國CAC指數報5,920點，跌4點或0.08%。

報道指，中美貿易談判代表周二打了一次電話，雙方討論了解決共同關心的核心問題，就如何解決相關問題達成了共識。

英國外賣公司Just Eat敦促其股東拒絕Prosus提出的63億美元的收購要約，稱另一項Takeaway.com的提案更適合公司。Just Eat股價跌0.61%；Prosus跌1.12%。

跨國餐飲業集團金巴斯(Compass Group)股價插5.53%，公司2019財年的稅前利潤下降了3.3%至14.7億英鎊，並表示儘管對歐洲的宏觀環境仍持謹慎態度，但對下一財年業績保持樂觀的。

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