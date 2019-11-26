差過預期！香港10月出口挫9.2%　連跌12個月

政府統計處周二(26日)公布，今年10月份香港商品整體出口貨值3,485億元，按年下跌9.2%，差過預期跌8.4%，亦為連跌12個月；進口貨值為3,791億元，按年亦錄11.5%跌幅，差過預期跌10.6%。10月份錄得有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值的8.1%。

首10個月，香港商品整體出口貨值按年下跌5.1%，商品進口貨值則跌7%。期內錄得有形貿易逆差3,675億元，相等於商品進口貨值的10.1%。

今年10月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國跌14.5%、印度跌10.7%、越南跌10.3%、日本跌10.1%、中國內地跌7.3%和馬來西亞跌4%。另一方面，輸往台灣和新加坡的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升16.8%和4.5%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，英國跌22.1%、美國跌21.1%和德國跌17.7%。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國跌24.7%、美國跌23.9%、印度跌16.3%、內地跌14.5%、泰國跌9.5%和新加坡跌6.1%。同時，來自越南和馬來西亞的進口貨值則錄得升幅，分別上升23.4%和3%。

政府發言人表示，受環球需求疲弱及中美貿易摩擦繼續的打擊，10月份商品出口貨值按年下跌速度加快，輸往許多主要市場的出口錄得明顯跌幅。展望未來，在環球經濟偏軟和美國貿易政策帶來的不明朗因素繼續壓抑外部需求的情況下，香港商品出口表現短期內料會維持疲弱。

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