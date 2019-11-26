【fb直播】港股遇阻力 減磅為上策？
2019年11月26日 16:35
東網電視更多新聞短片
港股周二(26日)先升後跌，恒指27,000關始終企唔穩，早市升上27,227點後又再碌返落嚟，目前阻力有幾大？港股短期的絆腳石係乜？
阿里巴巴(09988)周二(26日)在港正式上市，股價高開6%，股民依家先買算唔算遲？想短炒用輪證係咪好啲？其他新經濟股短線又會唔會受惠？
餐飲集團大家樂(00341)中午公布截至今年9月底半年業績，按年少賺超過3成，股價一度跌約3%。社會衝突持續，有貨投資者先沽為快？
中國燃氣(00384)半年多賺16%，大行高盛及花旗分別上調目標價至37元及38元。隨着內地進入冬季用氣高峰期，又買唔買得過？抑或要揀其他同業？
《東網Money 18》搵嚟證券分析員譚朗蔚大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。