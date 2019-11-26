【深度解構】美農民受創太深　中美簽協議也難挽救？

綜合外國傳媒分析，中美貿易戰自2018年3月開打以來，已超過一年半，雖然雙方也表示，很快會達成首階段協議，美國農民將大大受惠。不過，美國農民經此一役，似乎已五勞七傷，即使美國總統特朗普5月宣布，對受貿易戰影響的農民發放補貼，但明顯無助解決困境，申請破產的農場數量更創下8年新高，更有可能影響特朗普競逐連任。

【天災遇上貿戰 破產飆24%】

英國媒體訪問了一位在美國蒙大拿州居住的桑德，他大約10年前大學畢業，由於看好農業前景，就回到老家經營佔地1萬英畝的農場。不過，近年農產品價格不斷下跌及一連串天災，再加上中美貿易戰「最後一擊」，使桑德的農場捱不住了，在今年秋季宣布破產，為在該州務農超過四代的桑德家族首次申請破產。

根據全美最大、最具影響力的美國農業事務聯合會分析，在截至今年9月底止的過去一年，申請破產的美國農場數量按年大增24%，至580宗，創2011年、676宗以來最高紀錄。

值得留意的是，在美國，破產不代表是「關門大吉」，而是能讓債仔重新協商還款方式，提供繼續經營的機會。不過，無論如何，這種趨勢反映農場相關債務甚高、且拖欠還款增加，農場數量亦持續減少，是令人擔憂的。

【農民恐撐不到明年大選前】

自貿易戰開始以來，美國農產品對中國的出口量減少一半以上，並引發農場破產潮。對特朗普來說，農民困境是個大問題，因他2016年是靠農民大力支持，才能入主白宮。換言之，他們絕對有能力影響2020年總統大選結果。

威斯康辛大學農場管理專家伯恩哈特指出，作為乳製品生產中心的威斯康辛州，農場破產數量高於其他州。隨着一些家庭農場被出售或倒閉，該州農場總數已減少一成。

他表示，雖然農民仍支持特朗普，但這種耐心能否持續到明年11月大選前，就不確定了。

【中美簽協議有救？農民慨嘆不能回頭】

雖然特朗普一再強調，若與中國簽署首階段貿易協議，中國將承諾將採購美國農產品的數量增加一倍以上，一年金額可能達到500億美元。

不過，對上述提到的桑德等美國農民來說，任何協議都已太遲了。桑德說：「如果夠幸運，看起來可以回到關稅戰前的起點，但這樣能夠彌補我們失去的東西嗎？」

2017年，美國出口中國的農產品價值近200億美元，但貿易戰引發中國對美國蘋果、大豆、人參，以及棉花等商品加徵高達25%報復關稅，故去年美國銷往中國的農產品僅91億美元。

當然，受到非洲豬瘟影響，出口豬肉得到支持，但這對種植大豆、小麥與鷹嘴豆的桑德來說，並無幫助，他種植的這些農作物都受到貿易戰影響，對中國出口量劇減，而中國買家則已轉往巴西和其他國家尋找替代供應商。

再者，農產品價格已因全球生產激增已連續5年下滑，貿易戰更加劇了壓力，故桑德指出，農作物已無利潤可言。

【中國已找到替代地】

美國農業事務聯合會首席經濟學家紐頓也警告，即使特朗普與中國達成協議，農產品低價現象仍可能持續，因這場貿易戰已促使其他國家提高產量。他說：「一旦你在南美洲擴大了大豆或棉花種植面積，或在歐洲擴大豬肉產量，這些都無法輕易叫停。競爭只會更加激烈。」

事實上，有報道指出，今年中國從美國進口的大豆數量狂減，有貿易商表示，中國買家在上周最少採購了20船的巴西大豆，這些大豆需等到明年初才能交付，主因是利潤空間更大。其中一位貿易商亦透露，上周有部分來自美國和阿根廷的船貨也被預訂，總採購量約30船。

金融服務機構INTL FCStone高級亞洲商品分析師Darin Friedrichs表示，目前從巴西買貨可能是一個很好的避險方式。美國供應存在很多不確定性，預先鎖定巴西可能是一個好主意。

有巴西農民也加強了與肥料和農用化學品供應商的交易，以確保下季農作物投入。因此，中方確實很難擔保能購買總值500億美元的美國農產品，這亦是達成協議的困難所在。若採購來源單一，又遇上天災的話，很容易造成糧食短缺，屆時問題更嚴重。

簡而言之，特朗普今次大打貿易戰，對全球每個人也影響深遠。

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