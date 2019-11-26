【旅業蕭條】長洲華威酒店6個月盈利減近半

期內長洲華威酒店錄得整體營業額約1,032萬元，較2018年同期的1,088萬元減少約5%，錄得溢利約104萬元，較2018年同期的201萬元大減48%；客房部錄得收入減少約9.3%，餐飲部錄得收入增加約2.3%。該集團表示，長洲華威酒店繼續增撥資源，用於透過網上銷售及推廣拓闊其客戶基礎。

該集團表示，由於近日香港的社會爭議，如自6月起持續不斷的示威活動，以及受中美貿易緊張局勢影響，導致對中國大陸的經濟環境產生不確定因素，集團現時尚未清楚於不久將來會否對整體業務帶來影響。管理層會密切監察市場變化，隨機應變，因時制宜，將不斷尋求富投資潛力的商業機會，以擴闊收入基礎。

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