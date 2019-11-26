理財Campus：借稅貸炒股？醒你4大貼士

稅務貸款一向以低息作招徠，利率較私人貸款為低，年息大概3至4厘。小市民借來除交稅外，或許亦會考慮用來投資，在市場上尋覓優質股，以求賺息兼賺價。究竟在當前市況下，是否適宜借稅貸炒股？專家為你分析。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，借用稅貸投資股市要額外留神，否則賺不到利潤外，更要蝕埋利息，所以他教路幾招，希望大家可以借得精明、炒得精明。

Q︰在現時市況，利用稅貸投資股市適合嗎？

A︰很難一刀切界定這個做法是否可取，要按每個人的投資方向及還款能力而定。利用稅貸作投資是一把「雙刃劍」，一方面可增加投資注碼，提高潛在回報；但另一方面，若不幸投資失利，投資者既要承受損失，又要承擔貸款的利息成本，可謂「賠了夫人又折兵」，壓力變得更大。

受香港政治及經濟發展的不穩定因素、中美貿易戰及內地經濟放緩的影響下，市場存在不明朗因素，借貸投資有機會擴大損失，作決定之前必須審慎考慮，確保自己有能力承擔風險。

Q︰投資前需考慮甚麼呢？

A︰若投資者經過風險評估後，對後市前景感到樂觀，他們必先清楚自己的投資目標及期望的回報，不要抱有「人借我借」的心態。要計劃好投資哪一隻股票、投資金額、止賺或止蝕的價位，有全盤計劃，方可借貸投資。

此外，以借貸方式作投資的人必須有充足的現金流，確保自己擁有的存款或收入足以定期還款。畢竟投資是有風險的，不一定有回報，投資者不能寄望可以用股市賺來的錢作還款。因此，借稅貸前必須肯定自己具足夠的還款能力，這樣便不會因股市的一時波動而負債纍纍。

Q︰散戶應選擇哪些股票板塊？

A︰由於他們的資金來自貸款，我建議購入走勢較穩定的板塊，如內需股。一些受內地經濟政策支持的股份，如內地汽車股或基建股，在內地支持內需推動經濟的國策下，較適合他們投資。

此外，若他們的投資目標是一些風險回報較高的板塊，如物業管理股、醫療股等，應多加留意公司第三季的業績，若表現良好，加上沒有傳出負面消息，證明該股份受基本因素支持，風險亦相對較低。利用稅貸作投資的股民應盡量避開與社會政治事件有關的股份，因波幅及投資風險均會較高。

Q︰散戶應採取甚麼策略？持股至接近還款期，還是達到目標回報就止賺離場？

A︰投資者必須先擁有清晰的入市目標，包括購入哪一隻股票及入市的價位，因借貸得來的資金是每一天都在計算利息，令不少投資者衝動入市，希望短期內賺取回報。惟若沒有考慮清楚便投資，最後回報可能會減少，甚至出現「高位買、低位賣」的情況，因小失大。至於沽貨限期，我認為應以投資者的目標回報、現金流及股票前景而定，而非以還款時間作界限。

舉例，若投資者在330元買入騰訊控股（00700），目標價位是360元，那到達360元時就應立即止賺，不要繼續冒險。

相反，若投資者的目標價位仍未到，但還款期將至，而手頭現金足夠應付還款，則可先分析股票的基本因素後，再決定應止蝕或是繼續持有。

●大市似見底 睇時機揀股

近期港股似有見底徵兆，恒指已多次衝破27,000點大關。而上述所提的內地汽車股、基建股、物業管理股及醫療股，則表現不一。

近年內地汽車銷售增長疲弱，致相關板塊曾經大幅跑輸大市，但所謂「風水輪流轉」，在市場憧憬內地汽車銷售增長復甦下，相關股份一度轉升，但近期亦告乏力。

若論強勢板塊，物業管理股必定是焦點所在。以市值較大的碧桂園服務（06098）為例，年內股價爆升逾1.2倍，上月升18%；雅生活服務（03319）的爆炸力同樣驚人，年內股價升逾1.6倍，上月升31%。但市盈率已不便宜，兩者分別為64倍及38倍。

至於看好內地醫療需求及市場的投資者，可選擇兩隻藍籌醫藥孖寶──中國生物製藥（01177）及石藥集團（01093），股份勝在市值夠大，兼是恒指成分股，較多資金追捧，就算難以理解內地的醫藥市場，也相對買入其他醫藥股穩健。入場費方面，石藥的門檻較高，一手要近4萬元。若投資者只借5萬元稅貸，則只可買到一手貨。

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