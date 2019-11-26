全球經貿戰：美企撤華？專家指「很難分離」　因為...

雖然在中美貿易摩擦下，部分美國企業計劃將供應鏈撤出中國，美國總統特朗普更形容中國供應鏈正斷裂，但外媒引述被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)認為，美企不太可能完全結束在中國的製造業務，並回歸美國，因供應鏈「很難組合，亦很難分離」。

羅奇稱，一些零組件和原料的生產線可以撤離中國，轉至其他國家，但以iPhone為例，就很難做到，即使做到，也不會為當地用戶提供價格合理的產品，因為iPhone製成品的零組件，通常在不同的國家製造，然後在另一地方組裝，並運至目的地。

有貿易專家認為，這個橫跨多地的供應鏈，需要多年時間建立，才能降低生產成本，並警告若擾亂這個製造生態，將增加生產成本，最終成本會轉嫁至消費者。

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