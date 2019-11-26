新股專輯：辰林教育周三起招股 集資最多8.8億元
2019年11月26日 18:22
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中國江西省民辦高等教育服務供應商辰林教育(01593)明日起招股，是次集資最多8.8億元，其中有35%用於建設、翻新及提升校園設施及基礎建設。該公司主席黃玉林在記者會上表示，期望可以藉此進一步改善學校的辦學條件，包括宿舍。
黃氏指，未來將通過改善專業課程設置、增強校企合作、與海外教育機構增強國際合作以及發展網絡課程來提升學校競爭力。
他又指，現時學生人數為1.41萬人，目標明年學生總人數為1.6萬人。財務總監兼公司秘書鮑小豐補充，擴展宿舍主要是配合預期學生人數的增加。
辰林教育分別提供30個本科專業及36個專科專業，包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網等多元化課程。黃玉林表示，今年本科畢業生有約750人，預期今年的招生名額有2300個；現時學費約2萬多元人民幣。
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