新股專輯：辰林教育周三起招股　集資最多8.8億元

黃氏指，未來將通過改善專業課程設置、增強校企合作、與海外教育機構增強國際合作以及發展網絡課程來提升學校競爭力。

他又指，現時學生人數為1.41萬人，目標明年學生總人數為1.6萬人。財務總監兼公司秘書鮑小豐補充，擴展宿舍主要是配合預期學生人數的增加。

辰林教育分別提供30個本科專業及36個專科專業，包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網等多元化課程。黃玉林表示，今年本科畢業生有約750人，預期今年的招生名額有2300個；現時學費約2萬多元人民幣。

－－－－－－