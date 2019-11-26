澳洲央行政策底線！倘減息至0.25厘　將考慮QE

外國傳媒報道，澳洲央行行長Philip Lowe向外界披露了他對於「非傳統貨幣政策」的看法，就是當利率達到0.25厘時，被視為量化寬鬆(QE)的政府債券購買項目，將成為一種選項。不過，他強調QE門檻尚未達到，短期內亦不太可能達到。澳洲目前利率為0.75厘，距離0.25厘仍要減息最少兩次。

他說：「在我來看，從減息到QE之間不是一個平緩而連續的過程，與下調利率相比，央行進行QE是更大的舉措。」

他指出，有各種證據顯示，中期內，央行不太可能實現就業及通脹目標。這意味着當局仍會維持寬鬆貨幣政策。他提到，如果上述目前遠離，QE將提上日程，但同時希望其他公共政策選項也在國家的日程。言下之意是建議政府應推出財政措施，例如減稅、增基建等。

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