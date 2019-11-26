全球經貿戰：特朗普遭打臉！美研究指當地硬食對華關稅

外國傳媒報道，紐約聯儲銀行周一(25日)發表報告指，美國對中國進口貨品徵收關稅，每年稅收約400億美元，惟最終是由美國企業及消費者承擔！

按道理，中國貨品進口到美國時，美國海關會加收最多25%關稅，如果中國企業要負擔這筆額外費用，就要將價格降低，才會讓美國的零售、製造或批發商價格和利潤，可能不受關稅影響。

不過，紐約聯儲銀行的研究發現，自2018年6月至2019年9月期間，數據顯示中國貨品的進口價格只下跌約2%，這意味着美國企業和顧客，必須支付關稅帶來的額外費用。

報告亦指，受累於貿易戰，中國機械及電子設備在美國的市佔率自2017年以來，下跌2個百分點，電子產品在美國的市佔率亦跌6個百分點，相關損失主要轉至歐洲、日本、馬來西亞、南韓、台灣，以及越南。

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