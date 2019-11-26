真係印銀紙都唔掂！呢間企業警告前景堪憂　原因係...

外國傳媒報道，百年老牌印鈔公司、為全世界約150多個國家提供商業安全紙張的生產商和印刷商De La Rue警告，營運前景出現「重大憂慮」。消息拖累其股價暴瀉22%，報136.4便士，市值一下子被抹去4,000萬英鎊。

該公司較早前已發出兩次盈利警告，並捲入監管機構調查，同時失去價值4億英鎊的英國新護照合約。資料顯示，De La Rue為40個國家製造護照，惟淨負債急增58%，至1.7億英鎊，主因是印鈔業務面對激烈競爭，以及電子支付普及，令鈔票需求減少。

該公司在聲明中說：「我們已得出結論，前景存在重大不確定性，這對集團的持續經營能力產生了重大懷疑。」上月才上任的行政總裁Clive Vacher表示，將進行審視，並加快落實重組計劃，以減低間接成本及專注於庫存管理。

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