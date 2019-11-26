加強監管！內地擬設「系統重要性銀行」名單

外國傳媒報道，中國政府擬收緊重要銀行的監管力度，將每年開展一次系統重要性銀行的評估。

由中國人民銀行(即中國央行)牽頭的監管機構，周二(26日)發布了《系統重要性銀行評估辦法》(徵求意見稿)，擬每年發布系統重要性銀行名單，徵求意見稿還發布了有關評估方法的更多細節。

中國經濟增速放緩，令不良貸款規模升至15年以來最高，在此背景下，政府希望控制規模達43萬億美元的金融體系風險。政府正打擊小型銀行的違法行為，這些銀行也最為脆弱。今年較早時候，中國政府被迫接管一家銀行，在遏制規模龐大的影子銀行系統後，政府還援助了其他銀行。

監管層將根據「表內」及「表外」資產、銀行間操作、分支網絡、理財資產、可供交易證券，以及離岸債務等指標，對商業和政策性銀行進行評分。系統性重要銀行名單將在每年8月底前，上報金融穩定發展委員會，該委員會由副總理劉鶴牽頭。

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