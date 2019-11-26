樓價UPDATES：市況遇冷！細價公屋減價始獲承接

二手細價公屋近期亦要減價才獲承接，屯門建生邨剛有單位累減90萬港元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城加多近山低層E室，向北望少海景，以三房包括一套房間隔，實用面積733方呎。上址原以1,900萬元放盤，議價後減165萬元，以1,735萬元成交，實用呎價23,670元。據了解，買家為區內家庭客，睇樓3次後決定入市。

●北角海景軒高層B室三房戶，實用面積863方呎，向西面及享煙花海景，獲區外換樓客以約2,400萬元購入，實用呎價27,810元屬市價。原業主持貨12年，帳獲利約1,500萬元。

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新界區

●建生邨康生樓中層17室，實用面積208方呎，採開放式間隔。上址10月下旬以300萬元放盤，累減90萬元或30%，獲區內首置買家於已補價自由市場以210萬元購入，實用呎價10,096元，稍低於市場水平。

●馬鞍山居屋錦英苑亦錄得一宗自由市場個案，J座低層04室三房戶，實用面積645方呎，議價後以630萬元易手，實用呎價9,767元，單位11年升值約2.4倍。

●青衣藍澄灣更有兩房戶累減15.7%後沽出，剛易手的1座高層A室，實用面積451方呎，遠眺海景，7月叫價700萬元，放盤4個月，新近議價至590萬元轉售，實用呎價13,082元。

●沙田溱岸8號2座低層A室，實用面積1,382方呎，享河景，獲買家以2,600萬元連車位購入，實用呎價18,813元，單位六年升值35%。

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