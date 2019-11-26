【深度解構】特朗普也急了！中美今次一定達協議？

綜合外國傳媒分析，中美貿易戰自2018年3月開打以來，已超過一年半，雖然美國總統特朗普仍「口硬」，但其實美國經濟也開始受創，聯儲局官員更罕有警告，今季經濟會「疲弱」，再加上特朗普「票倉」農民已五勞七傷，申請破產的農場數量創下8年新高，隨時影響他明年競逐連任。因此，中美雙方短期內實需「停火」，否則將淪為攬炒。

【聯儲局官員響警】

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)最新預期，美國今年第4季經濟增長將顯著放緩，主因是企業憂慮貿易戰而減少庫存。

他說：「我們認為，第4季經濟將會是『疲弱』。」為罕有地以「疲弱」來形容經濟，主因是官員認為，中美持續不斷的貿易戰，其關稅模式已令世界出現「去全球化」。

卡普蘭沒有具體估計美國經濟增長會放緩到甚麼程度。若根據紐約及阿特蘭大聯儲銀行預測，今季經濟增長料僅0.7%及0.4%，而市場上的經濟師普遍預計是增長1.5%左右。

至於明年，他估計有良好機會維持增長2%左右。

【美國消費者受累】

事實上，貿易戰已實際殃及佔美國經濟增長比重達七成的消費市場！紐約聯邦儲備銀行周一(25日)發表報告指，美國對中國進口貨品徵收關稅，每年稅收約400億美元，惟最終是由美國企業及消費者承擔！

按道理，中國貨品進口到美國時，美國海關會加收最多25%關稅，如果中國企業要負擔這筆額外費用，就要將價格降低，才會讓美國的零售、製造或批發商價格和利潤，可能不受關稅影響。

不過，紐約聯儲銀行的研究發現，自2018年6月至2019年9月期間，數據顯示中國貨品的進口價格只下跌約2%，這意味着美國企業和顧客，必須支付關稅帶來的額外費用。

報告亦指，受累於貿易戰，中國機械及電子設備在美國的市佔率自2017年以來，下跌2個百分點，電子產品在美國的市佔率亦跌6個百分點，相關損失主要轉至歐洲、日本、馬來西亞、南韓、台灣，以及越南。

【中美製造業難分割】

雖然特朗普一再強調，美國企業應「回歸」，甚至威脅命令企業撤華。不Z過，被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)認為，美企不太可能完全結束在中國的製造業務，並回歸美國，因供應鏈「很難組合，亦很難分離」。

羅奇稱，一些零組件和原料的生產線可以撤離中國，轉至其他國家，但以iPhone為例，就很難做到，即使做到，也不會為當地用戶提供價格合理的產品，因為iPhone製成品的零組件，通常在不同的國家製造，然後在另一地方組裝，並運至目的地。

有貿易專家認為，這個橫跨多地的供應鏈，需要多年時間建立，才能降低生產成本，並警告若擾亂這個製造生態，將增加生產成本，最終成本會轉嫁至消費者。

【美國農民開始失耐性】

更重要的是，美國農場開始捱不住了！根據全美最大、最具影響力的美國農業事務聯合會分析，在截至今年9月底止的過去一年，申請破產的美國農場數量按年大增24%，至580宗，創2011年、676宗以來最高紀錄。

值得留意的是，在美國，破產不代表是「關門大吉」，而是能讓債仔重新協商還款方式，提供繼續經營的機會。不過，無論如何，這種趨勢反映農場相關債務甚高、且拖欠還款增加，農場數量亦持續減少，是令人擔憂的。

自貿易戰開始以來，美國農產品對中國的出口量減少一半以上，並引發農場破產潮。對特朗普來說，農民困境是個大問題，因他2016年是靠農民大力支持，才能入主白宮。換言之，他們絕對有能力影響2020年總統大選結果。

威斯康辛大學農場管理專家伯恩哈特指出，作為乳製品生產中心的威斯康辛州，農場破產數量高於其他州。隨着一些家庭農場被出售或倒閉，該州農場總數已減少一成。

他表示，雖然農民仍支持特朗普，但這種耐心能否持續到明年11月大選前，就不確定了。

【中國已找到替代地】

美國農業事務聯合會首席經濟學家紐頓也警告，即使特朗普與中國達成協議，農產品低價現象仍可能持續，因這場貿易戰已促使其他國家提高產量。他說：「一旦你在南美洲擴大了大豆或棉花種植面積，或在歐洲擴大豬肉產量，這些都無法輕易叫停。競爭只會更加激烈。」

事實上，有報道指出，今年中國從美國進口的大豆數量狂減，有貿易商表示，中國買家在上周最少採購了20船的巴西大豆，這些大豆需等到明年初才能交付，主因是利潤空間更大。其中一位貿易商亦透露，上周有部分來自美國和阿根廷的船貨也被預訂，總採購量約30船。

有見及此，巴西農民亦加強了與肥料和農用化學品供應商的交易，以確保下季農作物投入。因此，中方確實很難擔保能購買總值500億美元的美國農產品，這亦是達成協議的困難所在。若採購來源單一，又遇上天災的話，很容易造成糧食短缺，屆時問題更嚴重。

簡而言之，特朗普今次大打貿易戰，對全球每個人也影響深遠。

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