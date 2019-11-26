投資者注意！有個冧市警號愈跌愈急

投資者又要留心了，目前有個冧市警號愈跌愈厲害，就是巴西貨幣雷亞爾。

周二(26日)早段，雷亞爾兌每美元再創新低，大跌0.5%，至4.2477，此前短暫觸及4.25，為1994年7月雷亞爾面世以來最殘，並已多日處於4以下的「災難線」水平！根據往績，全球金融市場將難有好日子。

巴西總統博爾索納羅對雷亞爾跌至歷史低位表示擔憂，同時暗示他將讓財政部長負責處理此事。

美銀曾指出，新興市場貨幣走勢往往預示危機，當巴西雷亞爾兌每美元處於至4水平或以下的時候，很可能會導致市場出現去槓桿，從而引發危機。(本文附圖)

業內人士稱，雷亞爾貶值是因巴西經濟增長持續放緩，特別是11月首三周外貿出現逆差，反映該國外匯流失；二是鄰國智利和玻利維亞近期發生政治危機，以及阿根廷大選結果，對市場產生了較大的負面影響。此外，中國和美國之間的貿易摩擦問題，也令市場產生了悲觀情緒。

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