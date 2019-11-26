全球消費晴雨表更弱　今年賣車料11年最差

作為「消費晴雨表」的汽車銷售今年急插，反映全球經濟確實欠佳，差劣程度更超預期。外國傳媒報道，由於中美兩大汽車市場需求減弱，今年全球汽車銷量料是2008年金融海嘯以來最差！

評級機構惠譽引述國際汽車製造商組織(OICA)數據估計，2019年全球汽車銷量將驟減約310萬輛，並為連續兩年下滑。具體數字為由2017年的8,180萬輛，降至2018年的8,060萬輛，已是2009年以來首次出現年度下滑，今年更可能再跌4%，至7,750萬輛左右。惠譽表示，整體銷情較5月時預期的更糟糕。

究其原因，主要是中國需求下降，今年首10月，中國汽車銷量按年下滑11%；美國汽車市場銷量也不理想，通用汽車、福特，本田要減產。惠譽估計，今年美國汽車銷量跌約2%，至1,690萬輛。

再者，其他國家包括巴西、俄羅斯、印度、歐洲等汽車市場，銷量也料下滑。展望2020年，惠譽料不會出現反彈，極其量是「跌定」。

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