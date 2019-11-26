港交所有機翻啅？倫交所股東正對收購Refinitiv投票
2019年11月26日 22:06
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(美聯社圖片)
外國媒體報道，倫敦證券交易所股東將舉行會議，就其以270億美元收購數據分析公司Refinitiv的交易進行投票。投票結果將於周二晚些時候公布，早前該所拒絕了港交所(00388)的提購建議。
倫交所董事長Don Robert表示，董事會一致推薦收購Refinitiv的計劃，因為這符合股東和公司的最佳利益。
面對經營股票市場和清算所這一傳統業務利潤下降，交易所之間的跨境聯盟嘗試頻頻出現，但很多交易都遭遇了監管和政治上的反對。
這促使交易所轉向利潤更高、政治敏感性更低的領域，如數據和分析等，這些領域的收入正在增長。
今年9月港交所宣布有意收購倫交所，認為此結合將締造一個全球領先的市場基礎設施集團。然而，倫港「世紀聯姻」因倫交所拒絕而告吹。
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