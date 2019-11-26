港交所有機翻啅？倫交所股東正對收購Refinitiv投票

倫交所董事長Don Robert表示，董事會一致推薦收購Refinitiv的計劃，因為這符合股東和公司的最佳利益。

面對經營股票市場和清算所這一傳統業務利潤下降，交易所之間的跨境聯盟嘗試頻頻出現，但很多交易都遭遇了監管和政治上的反對。

這促使交易所轉向利潤更高、政治敏感性更低的領域，如數據和分析等，這些領域的收入正在增長。

今年9月港交所宣布有意收購倫交所，認為此結合將締造一個全球領先的市場基礎設施​​集團。然而，倫港「世紀聯姻」因倫交所拒絕而告吹。

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