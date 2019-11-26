夜市UPDATES：美股三大指數再創新高

美股反覆轉升後再創歷史新高，當中道指高見28,112點，標指最高上漲至3,138.80點，納指最高上漲至8,649.09點。

美股迭創新高，主要受國際貿易關係進展的相關報道令市場情緒樂觀帶動。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall稱，貿易關係進展是投資者情緒的支點，如果他們感覺將達成某種協議，那麼市場將上漲100點，如果他們感覺相反，那麼市場就會下跌100點。

【22:57】市場消化中美貿易談判利好消息後，由於聯儲局官員警告第4季經濟疲弱，加上美股周一(25日)再創新高，令周二(26日)早段走勢反覆。道指目前報28,080點，轉升13點或0.05%；標指報3,134點，升0.92點或0.03%；納指報8,635點，升3點或0.04%。

港股期指夜市跟隨外圍變動不大，目前報26,957點，跌21點，高水43點。歐股個別發展，英股升0.10%；德股跌0.07%；法股升0.09%。

雖然美股接連創新高，但摩根大通在一份報告中稱，有數據顯示，2019年股市和債市的資金流出量已達2,150億美元，高於2008年金融危機期間的2,090億美元。該行分析稱，儘管今年股市表現強勁，但散戶投資者仍不願參加股市反彈，散戶是股市上漲的阻力，惟他們的資金流出量，已超過了2008年金融危機以來最嚴重水平。

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)預期，美國今年第4季經濟增長將顯著放緩，主因是企業憂慮貿易戰而減少庫存。他說：「我們認為，第4季經濟將會是『疲弱』。」為罕有地以「疲弱」來形容經濟，主因是官員認為，中美持續不斷的貿易戰，其關稅模式已令世界出現「去全球化」。

卡普蘭沒有具體估計美國經濟增長會放緩到甚麼程度。若根據紐約及阿特蘭大聯儲銀行預測，今季經濟增長料僅0.7%及0.4%，而市場上的經濟師普遍預計是增長1.5%左右。

事實上，美國商品貿易逆差意外收窄至逾一年以來最低水平，因進口大幅減少，體現了關稅對出貨的影響。

美國普查局周二(26日)發布的數據顯示，10月逆差從9月的705億美元，減少至665億美元。經濟學家此前的預測為逆差擴大到710億美元。商品出口按月下降0.9%，至1,353億美元；進口額則減少至兩年最低水平，僅2,018億美元。

最新數據為貿易將如何影響第4季美國經濟提供了線索。隨着美國總統特朗普自2018年以來提高了對中國進口商品的關稅，兩國貿易遭受了打擊。

【22:30】美股3大指數周一(25日)齊破頂後，美股周二(26日)早段於高位略為整固，其中，道指跌24點至28,042點；納指亦跌3點至8,628點。

電子產品零售商百思買(Best Buy)公布，第3季經調整後每股盈利賺1.13美元，收入達97.億美元，同店銷售則增長1.7%，均勝預期。該公司調高全年經調整後每股盈利預測至5.81到5.91美元，好過預期，顯示對今個假期銷售旺季前景有信心，刺激其股價早段急升4.35%至77.48美元。

服裝品牌Abercombie & Fitch上季每股賺23美仙，略差過預期，收入及同店銷售亦遜預期，股價早段報15.64美元，挫4.26%。

至於惠普企業(HP Enterprise)第4季度虧轉盈，賺4.8億美元，勝預期，但收入減少9.1%至72.2億美元，連跌4季，並少過預期的74.2億美元，拖累股價自周一的52周高位下挫6.02%至16.4美元。

－－－－－－