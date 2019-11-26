美經濟現隱憂！10月貿赤意外縮　進口銳減至兩年低

外國傳媒報道，美國商品貿易逆差意外收窄至逾一年以來最低水平，因進口大幅減少，體現了關稅對出貨的影響。

美國普查局周二(26日)發布的數據顯示，10月逆差從9月的705億美元，減少至665億美元。經濟學家此前的預測為逆差擴大到710億美元。商品出口按月下降0.9%，至1,353億美元；進口額則減少至兩年最低水平，僅2,018億美元。

最新數據為貿易將如何影響第4季美國經濟提供了線索。隨着美國總統特朗普自2018年以來提高了對中國進口商品的關稅，兩國貿易遭受了打擊。

美國商務部將於12月5日發布10月國際貿易完整數據，包括服務及有關商品運輸的更多詳細信息。

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