南岸中期多蝕15%　六年半累虧82億

南岸集團(00577，前稱十三集團)昨公布，截至今年九月底止上半年度錄得股東應佔虧損5.07億元，按年擴大15%，並為連續六年半虧損，累蝕逾82億元。公司不派中期息。

公司在業績報告內解釋，虧損主要由於酒店分部的融資成本、折舊及攤銷費用以及酒店營運成本增加所致。公司在澳門路環經營酒店及娛樂綜合大樓十三酒店，於業績期內，酒店分部虧損約為5.08億元。

另外，酒店分部錄得資產約41.74億元，其中包括土地成本、酒店物業以及十三酒店的裝置、家具及設備(包括已付訂金)。可是該分部亦錄得負債約57.62億元，包括已經發行可換股債券的負債部分以及融資以作酒店發展及營運的借款。

該公司的工程業務亦由盈轉虧，錄約1,100萬元虧損，去年同期盈利約8,200萬元。

於今年九月底，南岸集團之流動負債超出流動資產約46.21億元，而未償還資本承擔約2,800萬元。公司正致力獲取進一步信貸安排，以提升營運酒店所需的流動資金。

期末，公司分別將約27.58億元酒店物業、約6.11億元使用權資產、約200萬元物業、機械及設備、約200萬元存貨及約900萬元銀行存款，以及於若干建築合約的利益及公司於若干附屬公司的權益抵押，作為授予公司的一般銀行及其他融資的擔保。

此外，南岸集團截至九月底止的總借款約45.62億元，須於1年內償還。亦有面值約22.19億元的未償還可換股債券及負債部分約8.89億元。可換股債券於2025年2月到期。

事實上，公司債台高築，並且於10月中時公布已訂立協議，內容有關出售實益擁有旗下十三酒店、並有銀行借款約29.42億元及應計利息之負債的附屬公司之50%權益，總代價為7.5億元。

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