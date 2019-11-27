英皇國際個別物業租金寬減
2019年11月27日 00:03
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英皇國際楊政龍(左二)指，現已給予個別零售商戶為期數月的租金寬減。右三為英皇國際執行董事范敏嫦，右二為張炳強。
英皇國際(00163)執行董事楊政龍表示，一直與租戶保持溝通，目前給予租用旗下物業的個別零售商戶為期數月的租金寬減，強調有關調整主要因應商戶實際經營情況。
該公司截至今年9月底止中期業績顯示，期內租金收入5.13億元，按年跌13.1%。楊氏解釋，租金收入錄得倒退，主要因為公司出售了物業，以及北京項目租客有所整合。
另外，他又表示，企業普遍推遲進行搬遷或擴張計劃，在未來幾個季度核心商業區的辦公室租金很可能會下降，但公司目前無棄租個案。
該公司執行董事張炳強則表示，香港豪華住宅供應不多，認為有關市場具長線優勢。公司正積極增添土地儲備，傾向於私人市場收購物業進行重建，指較符合其發展策略。
至於集團在香港的酒店業務表現，楊政龍表示，受到訪港旅客下跌的影響，酒店房價及入住率向下調整大約25%。他並指出，由於並非以五星級酒店作為定位，因此，在經濟環境轉差的時候，相信旗下酒店的抗跌能力較強。
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