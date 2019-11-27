馮宏遠　港股不妨逢低收集

雖然中美第一輪貿易談判落實簽約的日期一再延後至明年，不過近期中國方面不斷吹出和風，一方面指出美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》，並未成為中美貿談阻礙，另外透過官媒頻密放風，指中美已經非常接近達成首階段貿易協定。

消息面偏好，加上香港局面暫時見回穩迹象，對下半年仍落後整體新興市場股市甚多的A股及港股而言，短期或會有資金部署，於年底前追落後。因此，現時仍有一定水位可博反彈，港股年底前有機會挑戰28,000點水平。惟年結前兩地大市預料仍然反覆，上周短線反彈頗多，策略上仍是逢低小注收集，遠勝於盲從高追。

筆者一直有提及，中美貿易談判一拖再拖，是中港股市仍欠缺彈力的主要原因，不過中國製造業供應鏈規模龐大，亞洲周邊國家例如日本及南韓不少製造業公司，中國廠家既是其對手，但亦有不少是其客戶。貿談如出問題，亦不能獨善其身，不過從觀察日韓相關行業板塊，近期持續有資金流入，反映普遍投資者仍然普遍樂觀。中線不妨以美國及日本半導體股走勢，作為預視貿談結果的指標。

今年下半年中國經濟增長放緩速度甚急，雖然內需消費仍然偏好，但央行亦開始重新寬鬆貨幣抵禦衝擊，人民銀行較早前分別下調逆回購利率及人民幣貸款基礎利率(LPR)，被市場視為轉向持續放水的信號。與此同時，亦有投資者開始憧憬中國部分周期性行業例如鋼鐵業會在明年見底，一眾估值低殘的通脹概念股，會有一定投機空間。不過長遠而言，現時中國豬價仍居高不下，官方難以放任通脹升溫，當有較像樣的反彈，就宜把握時機獲利。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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