沈振盈 炒新股勿忘控制風險
2019年11月27日 00:23
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阿里巴巴(09988)在港作第二上市，成為昨日悶市的焦點。然而，股價的表現，卻也是沉悶非常。無他，因為它不算是新股，股價「主走勢」仍是以在美國的走勢為參考。
近期的新股熱潮，始自9月底的百威亞太(01876)，上市後急升令到散戶躍躍欲試。接着而來的魯大師(03601)，上市首日股價急升三四倍，更令小投資者瘋狂地入飛抽新股。當然，筆者一直強調，新股的表現不能一概而論，因為每隻新股所從事的行業不同，質素良莠不齊。而且，影響上市首日表現的因素很多，包括：集資金額多少、超額倍數等。一般而言，新股上市後有很多種走勢模式，包括：首日急升，接着破底；首日破底，一段時間後才展升浪；橫行一段時間後才大升。
過去兩周，新上市的股份逾20隻，當中8隻跌穿招股價，12隻仍錄得升幅，升得最勁的是瑞誠中國傳媒(01640)及益美國際(01870)，升幅皆逾倍。前者是內地的廣告媒體公司，去年盈利6,246萬元人民幣，市盈率約18倍。後者從事建造及吊船工程，市盈率約17倍。當然，新股爆升，對散戶來說頗吸引，但始終新股走勢較難分析，大家只能用注碼來控制風險，小注怡情，一定要定止蝕位。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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