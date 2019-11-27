陳錦興　萬科全年盈利增長料不俗

日前萬科股價急升及突破，主要是創辦人兼董事會名譽主席王石，上周六在其新書分享會上提到，萬科年報即將出爐，以其掌握的訊息將會非常好，暗示業績強勁。其後公司立即澄清，指王石未參與公司經營和治理，公司亦未向其提供有關業績的未披露或預測數據。

2018年萬科全年盈利約338億元，當中198億元在第4季入帳。而2019年首3季盈利為182億元，按年增30%。若今年第4季同樣是盈利入帳高峰期，萬科2019年的盈利增長不俗就可以理解。估計這也是王石憑其經驗的合理判斷。去年萬科合約銷售達6,000億元，今年頭10個月已達5,500億元，相信全年可以略超去年水平，維持具規模的銷售金額，亦保障未來盈利表現。

內地貸款利率正有序下降，人行亦正採取更為寬鬆的貨幣政策，行業展望平穩。萬科在10月份亦積極增加土儲，預料萬科未來兩年將有20%盈利增長，現價預測市盈率約7倍，息率近4厘，股價亦相對落後，年底有反覆向好的機會。建議29.5港元吸納，目標價34港元，跌穿28港元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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