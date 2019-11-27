東方日報B2：阿里首掛每手賺1160元　市值4萬億超騰訊

阿里股價開市報187元，已較招股價高6.25%，並一度上升至全日高位189.5元，其後反覆徘徊於187和188元之間，收市價較招股價176元高6.59%。

該股全日總成交139.9億元，為最活躍港股，佔了主板總成交額約一成；全日沽空金額15.18億元，沽空比率10.85%。

至於失去市值最高港股桂冠的騰訊，股價收報335.5元，全日跌0.94%，總成交99億元，為第二大成交港股。

事實上，市場確會把阿里與騰訊作比較。東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，阿里長遠投資價值比騰訊高。阿里主要業務為阿里雲和電子商務，內地的內需市場龐大，公司業務收入穩定增加。相比之下，騰訊近年受制於內地遊戲政策。加上阿里市盈率較騰訊低，相信會吸引散戶和基金減持騰訊，增持阿里。

至於對阿里股價看法，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，觀察到開市初段盤路，主動沽盤以100股為主，主動買盤則較多是1,000股、幾千股。抽中阿里股份而想走短線的投資者，趁啱價沽貨獲利亦很合理。

他指，預期阿里上市初期股價會較波動，故較進取者可考慮以衍生工具來投資，至於看中長線的投資者，他建議宜在188元水平以下分段收集，未來一至三個月可先看200元關。不過，他提醒阿里在美國上市的存託股票(ADS)股價波動性不低，會影響阿里港股走勢。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦指出，阿里於美國和香港的股價會互相影響，兩地差價會逐步收窄，因此美國股價具參考價值。他指，阿里美國股價今年已升逾三成，期間曾升至211.7美元的最高位，以此參考，他認為阿里港股股價短期內難破頂，不宜短炒，宜揸中長線。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉亦預期，阿里中線股價前景較理想，建議以現金認購該新股的投資者可作較中線部署，因該股有機會被納入恒生綜合指數，其時北水可以買賣，股價日後可望挑戰200元水平。

然而，她提醒，孖展投資者的成本較高，建議現階段有得賺可先行「食胡」。至於想增持或未有貨者，可待首一兩日的買盤消化後，待股價回落至180元邊緣才買入。

對於阿里何時會納入港股通，港交所行政總裁李小加回應指，這需要與中國交易所、監管機構和恒指公司共同努力。被問到阿里以秘密形式向聯交所遞交上市申請，會否成為先例，李氏指不存在秘密上市的說法，並解釋由於阿里股份已在另一個市場上市和交易，涉及敏感資訊，只要有合理的原因，聯交所都會按照規則而豁免。

各大行亦發表報告，麥格理給予阿里港股「跑贏大市」投資評級，目標價224元；滙豐環球研究予阿里ADS目標價247美元，折合相當於港股約240.8元。

阿里ADS美國時間周二早段曾上升0.07%，報190.59美元，而每份ADS等於8股在港上市的普通股，折合相當於每股普通股約185.8港元，較本港周二收市價低約0.95%。

－－－－－－